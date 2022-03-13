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【內房危機】碧桂園澄清營運正常 首兩月銷售額近700億人幣

股樓投資 21:02 2022/03/13

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不同規模內房股都先後出現違約危機。藍籌內房股碧桂園(02007)宣布，集團營運正常，可繼續照常開展其業務。董事會謹此澄清，公司經營情況良好，具備充足的可動用現金儲備，各金融機構對本公司的支持力度不減。2022年首2月，集團連同合營公司和聯營公司，共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約691.2億元人民幣，累計銷售回款金額約656.8億元人民幣。

【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機  詳情請看【下一頁

碧桂園又指出，自2021年12月30日起及截至本公告日期，公司已累計購回優先票據本金總額4,570萬美元。自2021年3月26日起及截至本公告日期，控股股東楊惠妍及旗下必勝有限公司，已增持公司股份合共約 3.28億股。

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股  詳情請看【下一頁

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碧桂園注意到，公司於近期股份及境內離岸債務證券的成交價下跌及成交量增加，其或許歸因於近期社交媒體上流傳有關本公司境內外融資相關 不公平負面陳述及評論。碧桂園澄清該等有關陳述及評論為毫無根據且嚴重誤導，明確保留追究法律責任的一切權利。

針對相關不公平負面陳述及評論，公司目前積極開展維護市場穩定、保護投資者利益的行動，近期行動包括且不限於積極回購本集團債務證券、提前將債務證券兌付資金劃轉至指定賬戶、向證券監管機構及銀行間交易商協會等相關監管監察機構投訴舉報散佈謠言及惡意做空行為。

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撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 港股

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