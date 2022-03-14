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【疫下營銷】快餐業疫下挑戰　削減菜單優惠成趨勢

商業 11:00 2022/03/14

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快餐連鎖店因疫下外賣變化要優化生產工序，有消息指美國Burger King 或會進一步刪減菜單項目。（法新社 圖片）

疫情影響全球餐飲業，有快餐連鎖店因要優化生產工序，調整現有菜單。有消息指Burger King 或會進一步刪減菜單項目。

【烏克蘭戰爭】烏兩大氖廠停產　佔全球供應生產芯片逾半需求

疫情大流行改變餐飲業運作，對外賣自取的需求大增，減少堂食，此變化不單影響了人手安排，亦對廚房運作造成影響。因應外賣自取，食物準備過程需要更有效率，一些製作流程相對複雜的食品就被取消。之前美國麥當奴就取消了當地的「全日早餐」，而連鎖薄餅店Taco Bell亦一度下架其廣受歡迎的墨西哥式薄餅，受到顧客壓力及要求下才重新發售。

據Restaurant Brands International 的報告指出，Burger King 在去年第4季度的總收入為15.5億美元，計算後該季度淨收入2.61億美元，高於前年同期的 1.38 億美元。另一方面，其全球數碼銷售從2020年的60億美元攀升至2021年100億美元，佔整體銷售額30%，當中逾一半來自國際市場。

重訂策略  削減菜單或無可避免

但Burger King在美國本土的表現只是一般，其美國的第4季度店舖銷售增長僅1%，公司總裁Tom Curtis表示要銳意提振美國本土業績，從多方面推動關鍵營運指標，包括訂單準確性和整體滿意度等。去年底開始改變提供菜單項目正是其中之一，包括減少份量、剔除核心產品的優惠等。公司希望優化運作過程改善銷售，意味有可能進一步改變菜單項目，剔除一些未達指標的項目。另一方面會繼續改善企業的社交宣傳推廣策略、推動電子優惠券等措施配合。具標誌性的「華堡」系列會持續創新，而面對通脹壓力將調整售價。

【麥當勞優惠】麥當勞App新優惠　3月14日起推出30元板燒雞腿飽超值套餐

責任編輯：王浩賢
 

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