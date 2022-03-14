【英國王室】哈里拒返英悼祖父 下月反去荷蘭挨批

英國菲臘親王追思會將於本月29日舉行，哈里王子透過發言人宣布，不會前往英國出席祖父追思會。消息宣布不久後，哈里發布宣傳影片，表示會出席4月中舉行的體育賽事。有網民批評哈里，因當局拒絕向其提供警察保護而放棄去祖父追思會行為討厭。

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哈里（Prince Harry）上周五（11日）透過發言人表示，將不會出席本月29日舉行的菲臘親王（Prince Philip）追思會，但會出席4月16日起參加在海牙舉行的殘疾軍事體育比賽Invictus Games。

宣布消息不久後，哈里亦發布Invictus Games宣傳影片，哈里在影片內表現愉快，說了幾句荷蘭語，戴上橙色太陽帽及眼鏡，然後除下外套，露出一身全橙色衣服，表示已準備好出發。

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消息人士指，英女王很渴望與哈里子女見面，包括從未見過的莉莉貝特（Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor）。據悉，哈里因英國政府拒絕向他提供警方保護，決定不返英參加祖父追思會。

影片發布後，眾多網民批評哈里寧願去荷蘭參加比賽，亦不選擇回國悼念祖父菲臘親王。

王室傳記作家萊文（Angela Levin）指，哈里在上周五晚上才通知王室將不會出席悼念會，忽視仍為失去丈夫而悲痛的祖母英女王，形容哈里因沒警方保護便拒絕返英行為猶如「勒索」。

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責任編輯：郭麗明