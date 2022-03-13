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【烏克蘭戰爭】烏兩大氖廠停產　佔全球供應生產芯片逾半需求

商業 19:15 2022/03/13

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兩間位於烏克蘭的氖供應商停產，將影響全球芯片製造及供應。（法新社 圖片）

烏克蘭地區戰事持續，消息指當地兩間最大的氖供應商已向傳媒表示，因為俄羅斯持續攻擊各城市破壞基建設施等，已經停止生產，勢將令全球芯片短缺問題加劇，進而或影響本港電子業出口表現。

【工作壓力】工作生活不平衡？　5招助員工提升活力

按研究機構Techcet的資料，Ingas及Cryoin兩間位於烏克蘭的氖供應商，大約供應45%至54%的半導體級別氖原料，是在製造芯片的光刻過程中需要的重要材料之一，去年全球製造芯片所消耗的氖約為540公噸。

在俄烏衝突初期，已經有消息指當地的氖供應或會受到波及，影響半導體及汽車工業，或將進一步令大量電子及機械供應商需要減產。

研究公司CFRA Research分析師Angelo Zino表示，芯片製造商目前的估計氖存量不一，如果衝突持續，產量可能會受到影響。 如果4月用完存貨而未及從全球其他地區補充，問題將會廣泛蔓延到供應鏈的製成品出貨。

設備損壞或復產無期

Ingas發言人向路透社表示，在戰事出現前每月為台灣、韓國、中國、美國和德國的客戶生產 15,000 至 20,000 立方米的氖，其中約 75% 用於芯片行業。公司位於馬里烏波爾，當地已經被俄羅斯軍隊包圍。位於敖德薩的Cryoin ，每月生產約 10,000 至 15,000 立方米的氖，並於 2 月 24日停止運營。發言人表示除非戰事停止，否則將無法完成 3 月份的 13,000 立方米訂單需求。工廠停運下公司仍可支持3個月，但警告如果設備損壞，將對財務及重啟生產造成更大困難。

研究機構Techcet總裁Lita Shon-Roy表示，大型企業芯片廠商如三星、英特爾及台積電等有較強購買力及庫存安排，或可支撐比較長時間，但對小型廠商的打擊更大，沒有充裕緩衝空間。據貿發局的數據，電子業佔香港2020年總出口71.8%。業內出口以轉口為主，多屬高科技產品，尤以電訊設備、半導體及電腦相關產品。若芯片及零部件短缺，勢將影響本港出口表現。

【俄烏戰爭】麥當勞關閉俄羅斯門店　料每月損失3.9億元

責任編輯：王浩賢

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