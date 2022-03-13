伊朗疑炸伊拉克美國領事館 核談判或因俄烏戰爭破局

伊拉克北部城市艾比爾近日遭多枚導彈轟炸，目標包括當地的美國領事館。美國指伊朗發動導彈襲擊，當地政府稱事情未造成嚴重破壞，只有1人受傷。歐洲3國警告俄羅斯，伊朗核談判原本接近完成，可能因為俄烏戰爭爆發而告吹。

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艾比爾（Erbil）上周六（12日）被12枚導彈轟炸，擊中多個目標，包括當地的美國領事館新建築物。當地內政部表示，襲擊造成部分建築輕微損毀，1名平民受傷。伊拉克有官員透露，導彈為伊朗製。

暫時未有團體或組織承認責任，但美國官員指伊朗需為襲擊負責。美國國務院嚴厲譴責事件，稱無美國公民在襲擊受傷。伊朗並未回應，惟伊朗一間國營電視台事後報稱，導彈的目標為「以色列人秘密基地」（secret Israeli bases）。

另外，俄羅斯外長拉夫羅夫同日突然要求，確保俄羅斯與伊朗的貿易不會受烏克蘭戰爭的制裁影響。英國﹑德國及法國警告俄羅斯，重啟伊朗核協議（Joint Comprehensive Plan of Action，簡稱JCPOA）已進入最後階段，但可能因為俄羅斯對伊朗的要求而破局，批評俄羅斯不應利用JCPOA取得其他保證。

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責任編輯：吳漢培