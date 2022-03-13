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伊朗炸伊拉克美國領事館 核談判或因俄烏戰爭破局（第二版）

環球政治 21:21 2022/03/13

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伊拉克北部城市艾比爾近日遭多枚導彈轟炸，目標包括當地的美國領事館，當地政府稱事情未造成嚴重破壞，只有1人受傷。伊朗革命衛隊承認責任，稱是要報復以色列。

（第二版加入伊朗革命衛隊承認施襲）

【烏克蘭戰爭】俄炸利沃夫軍事基地釀多死 離波蘭邊境僅25公里 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】和談料達成妥協 烏方稱接近簽署協議 【下一頁】

艾比爾（Erbil）上周六（12日）被12枚導彈轟炸，擊中多個目標，包括當地的美國領事館新建築物。當地內政部表示，襲擊造成部分建築輕微損毀，1名平民受傷。伊拉克有官員透露，導彈為伊朗製。

美國官員指伊朗需為襲擊負責。美國國務院嚴厲譴責事件，稱無美國公民在襲擊受傷。

伊朗革命衛隊承認施襲，稱是要報復以色列，稱對以色列的攻擊，作嚴厲、果斷和破壞性的回應；伊朗一間國營電視台事後報稱，導彈的目標為「以色列人秘密基地」（secret Israeli bases）。

另外，俄羅斯外長拉夫羅夫同日突然要求，確保俄羅斯與伊朗的貿易不會受烏克蘭戰爭的制裁影響。英國﹑德國及法國警告俄羅斯，重啟伊朗核協議（Joint Comprehensive Plan of Action，簡稱JCPOA）已進入最後階段，但可能因為俄羅斯對伊朗的要求而破局，批評俄羅斯不應利用JCPOA取得其他保證。

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責任編輯：吳漢培

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