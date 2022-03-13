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【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機

環球政經 19:03 2022/03/13

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俄羅斯和烏克蘭衝突持續，全球多個國家加入制裁俄羅斯行列。俄羅斯近日亦預告推出反制裁措施，計劃把不友好國家在當地的資產國有化。近日有消息指，由於全球多間飛機租賃公司俱有把旗下客機出租予俄羅斯的航空公司,在這些客機都滯留在俄羅斯的情況下，意味飛機租賃公司有可能出巨額損失。航空諮詢公司Ishka推算，業界在今次事件的飛機資產損失，或高達120億美元即930億元。

【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及  詳情請看【下一頁

另一間航空諮詢公司IBA透露，目前俄羅斯航空公司向飛機租賃公司租借523架飛機，當中兩間被停止國際航綫的公司西伯利亞航空及Aeroflo，分別租借101架及89架飛機。基於這些飛機仍滯留於俄羅斯，安柏瑞德航空大學金融學教授Vitaly Guzhva估計,飛機租賃公司無法回收上述飛機。IBA又指，全球最大飛機租賃企業Aercap (美：AER) 在俄羅斯擁有142架飛機，佔機隊5%。Aercap對在俄國的飛機數目及潛在損失傳聞不予置評。

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中銀航空租賃（02588） 港股

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