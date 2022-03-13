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【烏克蘭戰爭】俄炸利沃夫軍事基地釀多死 離波蘭邊境僅25公里

環球社會熱點 18:25 2022/03/13

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俄羅斯與烏克蘭戰事接近3周，俄軍最近展開在烏克蘭西部的攻勢。利沃夫官員指俄羅斯周日（13日）空襲當地軍事基地，最少9人死亡，57人受傷。屬自俄羅斯開戰以來，首次向最西端地區發動襲擊。俄羅斯上周六（12日）曾警告，軍隊可合法攻擊北約運往烏克蘭的武器補給。

俄軍安插新市長 澤連斯基批「偽共和國」 【下一頁】

利沃夫州（Lviv）州長科齊茨基（Maksym Kozytskyy）周日指，俄軍戰機空襲亞沃里夫市（Yavoriv）的軍事基地，發射約30枚火箭炮，部分被烏軍攔截。空襲造成最少9人死亡、57人受傷，當局正努力撲滅基地火災。

《紐約時報》報稱，包括美國人在內的外國軍事人員於基地參加訓練。烏克蘭國防部指，目前仍在確定空襲發生時，是否有外國軍方人員逗留。

據悉遇襲軍事基地為「國際維和與安全中心」（International Peacekeeping and Security Center， IPSC）位於利沃夫地區亞沃里夫市，當地距離北約成員國波蘭邊境少於25公里，當地亦是北約提供人道主義及軍事援助重要樞紐。IPSC是傳統與北約進行聯合演習的地點；美國陸軍曾透露，該戰鬥訓練中心是按照北約標準建造。

俄被指向平民車隊開槍 釀7死包括婦孺 【下一頁】

波蘭外交部發言人表示，該國譴責任何對烏克蘭的侵略行為，包括砲擊亞沃里夫基地。

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）上周六曾警告，多國向烏克蘭運送武器是危險行為，會帶來嚴重後果，俄軍可合法攻擊北約武器補給。

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責任編輯：郭麗明

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