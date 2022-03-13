【烏克蘭戰爭】和談料達成妥協 烏方稱接近簽署協議

經過3輪和談後，俄羅斯與烏克蘭仍未就和談達成共識。烏克蘭談判代表指出，雙方持續以視像形式協商，稱雙方接近妥協達成共識，或即將簽署相關協議。俄羅斯方指出，隨時可以與美國商討安全問題。

【烏克蘭戰爭】俄軍安插新市長 澤連斯基批「偽共和國」 【下一頁】

總統幕僚長Mykhailo Podolyak表示，烏克蘭同意的協議將包括俄烏兩軍停火﹑俄羅斯軍隊撤出﹑簽署和平協議及修復受損的烏克蘭基建。Podolyak指出，俄烏將共同制訂及簽署一份更全面的協議。

Podolyak稱雙方在第3輪談判後，持續透過視象協商，並成立工作小組完成和談。據悉，工作小組正研究有關選項，並在法律層面商討。最終版本的和談協議將由兩國總統簽署。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向塔斯社（TASS）透露，俄方代表團仍由總統幕僚Vladimir Medinsky率領，確認雙方經視像一直保持商討。

【烏克蘭戰爭】莫斯科交易所再停市一周 連3周禁交易 【下一頁】

俄羅斯新聞社（RIA）上周六（12日）引述俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov），指若美國準備好，俄羅斯可以就安全議題及《削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱START）展開討論。里亞布科夫強調，俄羅斯從未停止與美國商討，但正制定美國及西方制裁的反擊名單。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培