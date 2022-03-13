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【第五波疫情】新世界發展向政府無償提供會展中心　用作抗疫倉儲物流中心

股市 17:49 2022/03/13

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新世界發展向政府無償提供會展中心　用作抗疫倉儲物流中心

新世界發展 （00017） 宣布，為支援社區抗疫工作，決定無償提供香港會議展覽中心（會展中心）二期空間，總面積逾50萬平方呎，作為政府抗疫倉儲物流中心，有關倉儲物流中心的租金開支，將由新世界發展負擔。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，本港染疫人數大幅飆升，疫症重創社會各個階層，處理物資的物流在當下幾位重要，集團旗下的會展管理團隊，會盡最大努力協助政府，專業和妥善地儲存數量龐大的抗疫物資，並為相關的物流工作提供所需支援。

新世界發展無償提供會展中心二期成為政府抗疫倉儲物流中心，佔地逾 50 萬平方呎。

另外，新世界發展向基層市民免費派發30萬套快速抗原檢測包及逾2000萬個⼝罩，並向包括醫護人員、清潔工、安老院舍職員及確診者等，分別捐贈7萬套保護衣物和逾1萬部達醫療設備級別的血氧計。

此外，富通保險亦特別為800名抗疫專屬的士車隊及中小型巴士司機，提供「免費新冠病毒確診保障」及「免費疫苗住院現⾦保障」等。

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疫情 富通保險 的士 司機 香港會議展覽中心 鄭志剛 院舍 新世界 巴士 香港

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