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【香港經濟】陳茂波：本港首季經濟大機會現負增長　失業率料顯著回升

股市 17:05 2022/03/13

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陳茂波：本港首季經濟大機會現負增長　失業率料顯著回升

財政司司長陳茂波發表網誌指，嚴峻疫情為香港目前經濟帶來巨大的下行壓力，香港今年第一季經濟很大機會出現按年負增長，失業率料將顯著回升。

他補充，目前穩經濟必須由抗疫著手，政府將盡可能讓市民、中小企業直接受惠，盡可能保住就業、保住經濟元氣、穩住信心，這是穩住社會大局的根本。

近期烏克蘭局勢成為環球焦點，陳茂波指，對香港而言，由此引發的風險現階段仍可控。他表示，烏克蘭和俄羅斯分別僅佔本港2021年貨物出口的0.05%及0.78%，而香港經濟對能源依賴度不高，能源在本地消費物價指數的開支權數只佔約3%，因此即使國際能源價格急升，對香港通脹的影響也比較溫和。

此外，地緣政治局勢緊張令環球金融市場波動性增大，陳茂波表示，無論港股以至港元市場依然如常有序運作，港元匯率穩定，資金進出未有異常的情況，銀行體系亦保持穩定，資本充足率高企在20%，外匯儲備充足，約有5000億美美元，經常帳穩健。

相關文章：【全民檢測禁足】陳茂波：即使出行受阻　金融體系仍可轉為備用混合模式維持正常運作

【中港通關】陳茂波冀疫情2至3個月內受控、第二季末與內地通關　年內重啟國際旅遊

疫情 港股 經濟 烏克蘭 失業 外滙儲備 地緣政治 陳茂波 香港 通脹

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