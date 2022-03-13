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【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長

環球政經 17:55 2022/03/13

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股神巴菲特領導的投資旗艦巴郡(美：BRK)去年盈利大增一倍，惟仍有股東期望年屆91歲的他離任。巴郡日前披露，今年有股東提出議案，要求由一名獨立董事取代巴菲特擔任董事長。巴郡於4月30日舉行股東大會，公司呼籲股東屆時投反對票，否決該議案。

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消息指，提出該議案的股東是一間名叫National Legal And Policy Center的機構。該機構股東指出，若一人身兼兩職，會不利公司管治，因此建議巴郡董事長一職由一名獨立董事擔任。巴郡雖認同該股東意見，惟應待巴菲特辭去巴郡行政總裁時才考慮，只要巴菲特仍是公司行政總裁，仍會身兼公司董事長。

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股  詳情請看【下一頁

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巴郡早前表示，一旦巴菲特未能履行職務，其兒子霍華德將接任非執行主席，現任副主席阿貝爾則繼任行政總裁。

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撰文 : 李尚毅

巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 美股

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