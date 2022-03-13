【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長

股神巴菲特領導的投資旗艦巴郡(美：BRK)去年盈利大增一倍，惟仍有股東期望年屆91歲的他離任。巴郡日前披露，今年有股東提出議案，要求由一名獨立董事取代巴菲特擔任董事長。巴郡於4月30日舉行股東大會，公司呼籲股東屆時投反對票，否決該議案。

【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及 詳情請看【下一頁】

消息指，提出該議案的股東是一間名叫National Legal And Policy Center的機構。該機構股東指出，若一人身兼兩職，會不利公司管治，因此建議巴郡董事長一職由一名獨立董事擔任。巴郡雖認同該股東意見，惟應待巴菲特辭去巴郡行政總裁時才考慮，只要巴菲特仍是公司行政總裁，仍會身兼公司董事長。

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

巴郡早前表示，一旦巴菲特未能履行職務，其兒子霍華德將接任非執行主席，現任副主席阿貝爾則繼任行政總裁。

同場加映 【青姐話】疫情底 有幾抵？

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機