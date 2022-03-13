【虛擬銀行】叙福樓CEO黃傑龍扣賬卡遭盜用險失1600元　持卡人應如何保障自己？

▲ 叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍的一張虛擬銀行扣賬卡日前遭盜用，幸成功追討損失。

在港代理餐廳「牛角」及「溫野菜」的叙福樓集團 （01978） ，其主席兼行政總裁黃傑龍日前在Facebook專頁表示，其一張由虛擬銀行ZA Bank發出的扣賬卡ZA Card遭盜用。雖然最後他毋須為未盜用簽帳負責，但不少網民都留言表示關注虛銀發卡的網上保安。其實虛銀本身已為持卡人提供鎖卡功能以減低盜用風險，另倘發覺有不尋常交易，只要先鎖卡再通知銀行，即使持卡人要為盜用簽帳「埋單」，一般都是有限金額。

須申請將盜用簽帳列為「爭議消費」

黃傑龍指，其ZA Card日前被擅自在遊戲平台Steam於極短時間內過數4次。雖然最後兩次過數因被銀行歸類為可疑交易而成功攔截，但首兩次的盜用簽帳則未能倖免，有關消費已從其銀行帳戶過數合共1600港元。

黃傑龍稱是經由銀行發出的短訊得知被盜用一事，而銀行方面收到查詢後則指示他填表，申請將該兩次盜用簽帳列為「爭議消費」，銀行將於6至12星期內回覆是否退款。但事隔半日銀行方面已回覆他可成功退款，因Visa與Steam均認為交易明顯屬盜用。

不少網民都留言，表示憂慮虛銀發出的銀行卡之網上保安，即使銀行於網上簽帳過數時一般會向用戶發送簽帳通知，但此時往往已被過數，持卡人根本難以叫停。黃傑龍指銀行職員教他日後可使用「一鍵鎖卡」功能，需要使用該卡時才解鎖，以減低被盜用風險。

翻查ZA Bank及Mox的網頁，兩間虛銀均提及一旦持卡人發現不尋常交易，首要是先鎖卡再通知銀行。livi bank則提醒客戶倘遇上有關情況，應通知該行並立即更改相關個人憑證。

兩招保障自己：App內「鎖卡」＋ 設定交易限額

根據多間虛銀的網上資料，不僅今次涉事的ZA Bank，普遍發卡虛銀，包括發行livi Debit Mastercard的livi bank及發行Mox Card的Mox，App內均設有暫停信用卡或扣帳卡的「鎖卡」功能，「鎖卡」後除非在App內再度解鎖，否則無法使用該卡簽帳。

另外，個別虛銀容許持卡人設定交易限額，意味即使銀行卡不幸被盜用，持卡人都可將損失限制在一定金額之內。部分虛銀有發行實體卡，萬一持卡人遺失實體卡，可向虛銀報失從而將該卡凍結，以免卻盜用風險。

當然，持卡人最終是否需為被盜用簽帳承擔損失，還須視乎實際情況。幸好即使客戶有機會需為此負責，虛銀一般情況下都設有金額上限，例如Mox及發行WeLab Debit Card的WeLab Bank，網頁都註明持卡人在發現失卡或被盜用後，倘在盡快或合理時間內通知銀行，要承擔的損失上限為500港元。

被盜用未及時通知銀行即屬疏忽

另根據livi bank上載網上的條款，除非持卡人作出欺詐或嚴重疏忽行為，否則無需就未經授權交易及所蒙受的任何直接損失承擔責任。至於何謂嚴重疏忽行為，livi bank亦有解釋。簡單而言，持卡人不應在知情下容許他人使用自己的戶口交易，亦不應失卡或發覺被盜用而未有及時通知銀行。

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記者：余倩敏