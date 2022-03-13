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【烏克蘭戰爭】俄軍安插新市長 澤連斯基批「偽共和國」

環球社會熱點 17:04 2022/03/13

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俄羅斯成功佔領多個烏克蘭城市，其中梅利托波爾市長於上周五（10日）被俄軍綁架，俄軍翌日宣布任命當地前議會成員丹尼爾琴科為代理市長。她上任後發表電視講話，指會採取行動讓市內回復正常，警告破壞局勢穩定的民眾會帶來嚴重後果。

澤連斯基建議在以色列談判 傳普京有考慮 【下一頁】

被俄軍控制的南部城市梅利托波爾（Melitopol），市長費多羅夫（Ivan Fedorov）在上周五，被俄武裝人員綁架，其後俄羅斯支持的盧甘斯克（Luhansk）地區檢察官辦公室指其干犯恐怖主義罪。烏克蘭議會亦指，費多羅夫因拒絕與俄方合作，被人以膠袋蒙頭帶走。

費多羅夫被擄走片段

扎波羅熱（Zaporozhye）地區政府上周六（12日）宣布，梅利托波爾市已任命前議會成員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）為代理市長。丹尼爾琴科發表電視講話，表示上任後會採取一切行動讓市內恢復正常，警告當地試圖破壞局勢的民眾會帶來不良後果，呼籲民眾保持理智，不要被外界煽動，亦建議成立「民選委員會」，解決當地重要問題。

普京與德法領袖再通電 被指無意停戰 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周六稱，俄羅斯嘗試在烏克蘭內建立「偽共和國」（pseudo-republics），向已佔領城市領導人施壓、威脅或行賄，達至分裂烏國領土目的。澤連斯基呼籲所有地區，不要重蹈頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克覆轍。

澤連斯基指，擁有29萬人口的南部赫爾松（Kherson）市，議會成員已拒絕俄軍提出建立偽共和國計劃。

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責任編輯：郭麗明

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