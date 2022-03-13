【烏克蘭戰爭】澤連斯基建議在以色列談判 傳普京有考慮

俄羅斯與烏克蘭就和談已展開多輪會晤，惟至今仍未有太大進展。烏克蘭總統澤連斯基近日建議，未來雙方和談可在以色列舉行，相信以色列會提供安全保證，對談判有正面影響。有傳，俄羅斯總統普京有考慮此方案，但一切尚未敲定。

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澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）上周六（12日）在特別匯報後透露，已向以色列總理貝內特（Naftali Bennett）表明，不認同俄烏和談應在烏克蘭﹑俄羅斯或白俄羅斯舉行，認為以色列是一個潛在地點，特別是耶路撒冷。澤連斯基亦支持任何有助局勢緩和的建議，包括以色列加入協助調解。

以色列媒體引述當地官員指出，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有考慮在以色列舉行和談，但強調目前未有最終決定。

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以色列駐烏克蘭大使Michael Brodsky表示，過去曾提出在耶路撒冷和談，以方亦同意協助舉行。Brodsky指出，和談現時重點非何地舉行，而是俄烏雙方對和談內容的分歧。

澤連斯基的幕僚同日否認，有報道指以色列促請烏克蘭接受提議向普京妥協。Mikhail Podolyak指貝內特未要求烏克蘭同意俄羅斯的條件，稱以色列只呼籲俄羅斯更充分評估形勢。

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責任編輯：吳漢培