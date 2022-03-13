新世界免費借會展50萬呎空間　供政府作抗疫倉儲物流中心　鄭志剛：盡最大努力協助政府

本港第五波疫情持續，各界同心抗疫，其中新世界集團宣布，無償提供香港會議展覽中心二期總面積超過50萬平方呎的空間，予政府作抗疫倉儲物流中心之用。至於倉儲物流中心的租金開支，由新世界發展負擔。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示︰「本港染疫人數大幅飆升，疫症重創社會各個階層，抗疫物資如何妥善儲存並快速地運送到有需要的市民或單位，在當下極為重要。我們集團旗下的會展管理團隊，會盡最大努力協助政府，專業和妥善地儲存數量龐大的抗疫物資，並為相關的物流工作提供所需支援。」

第五波疫情爆發以來，新世界集團先後推出多項措施協助抗疫，如上月無償借出粉嶺一幅 3.5公頃土地予政府興建方艙醫院、借出九龍貝爾特酒店作社區隔離設施、撥出旗下沙田凱悅酒店近100間房間供醫管局的前線醫護人員免費入住、以及向基層市民免費派發30 萬套快速抗原檢測包及逾2,000萬個⼝罩等。

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