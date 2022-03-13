芯片短缺影響汽車生產　二手汽車價值上升逾5成

▲ 有統計指出美國的二手汽車價值上升逾5成，剛完結租車合約或汽車供款的消費者，甚有機會在賣出二手汽車中獲利。（法新社 圖片）

疫情肆虐全球，汽車生產受到重大影響，有統計指出美國的二手汽車價值上升逾5成，剛完結租車合約或汽車供款的消費者，甚有機會在賣出二手汽車中獲利。

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汽車工業生產在疫情下受到影響，目前面對晶片短缺及零部件供應受阻。據美國勞工統計局的數據，二手車市場價格比一年前上漲 41.2%。而據汽車銷售手機應用程式 CoPilot，1 至 3 年車齡的汽車平均價格高於 41,000 美元（約32萬港元），比 2020 年 1 月的 27,300 美元（約23萬港元）上升逾 50%。

完或租約轉售有錢賺

另一汽車銷售網站Edmunds.com的統計顯示，2019 年的車款在2022 年平均以舊換新價值比預定的剩餘價值（租賃結束時的車輛價值）高出 33%（7,208 美元、約6萬港元））。 以2019 Lexus IS 300為例，目前該車以舊換新平均價格為 31,521 美元（約24萬港元），比當時估計 21,653 美元（約17萬港元）的剩餘價值高出 46%。

此趨勢代表消費者在完成租車合約或汽車供款後，如果按照租車合約剩餘價值購入汽車，再轉售二手市場甚至有機會獲利，比較直接向供應廠購買其他同期二手車更為便宜。

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責任編輯：王浩賢