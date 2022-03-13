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【烏克蘭戰爭】俄被指向平民車隊開槍 釀7死包括婦孺

環球社會熱點 15:15 2022/03/13

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俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，雙方同意開啟人道走廊供平民撤離。烏克蘭上周六（12日）指控俄羅斯軍隊，向基輔附近正在撤離的婦女及兒童開槍，造成7人死亡。烏克蘭總統澤連斯基聲稱，烏克蘭讓莫斯科面對數十年來重大軍隊損失，俄羅斯正加派新軍隊前往增援。

普京與德法領袖再通電 被指無意停戰 【下一頁】

烏克蘭情報部門表示，基輔附近的佩雷莫哈（Peremoha）上周五（11日）遭受俄軍襲擊，有7名平民包括1名兒童死亡，其餘民眾亦被俄軍勒令折返。情報部門曾稱，逃離車隊是跟從人道主義走廊路線撤離，但其後改口指涉事平民是單獨離開村莊。

該部門敦促所有處於危險地區的民眾必須遵循官方提供的疏散路線，確保安全離開。同時警告俄軍正無差別襲擊平民，未跟隨官方路線撤離是非常危險的行為。

另一方面，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，莫斯科已面臨數十年來最嚴重軍事損失，俄方正加派新軍隊前往烏克蘭增援。一旦俄軍成功進攻基輔，烏軍將勢死保衛家園，持續與俄軍作戰。

俄羅斯擬實施外部管理 接管撤資外企 【下一頁】

英國國防部表示，基輔西北部戰鬥持續，俄羅斯地面部隊已進攻至離基輔市中心25公里地區，預料俄方很可能在幾天內發動襲擊。

北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）市長喬斯（Viacheslav Chaus）指，俄軍空襲當地最後一間僅存的酒店。馬里烏波爾（Mariupol）議會上周五表示，俄軍包圍連續12日炮擊及圍堵當地，造成最少1,582平民喪生，市內嚴重缺乏食物和物資。

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責任編輯：郭麗明

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