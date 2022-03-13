【法國疫情】料為長者打第4針 口罩令將放寬

經過新冠肺炎Omicron變種病毒引起的疫情，法國漸漸放緩部分防疫措施，同時持續呼籲民眾接種疫苗抗疫。法國政府有意安排長者接種第4針疫苗，對象為80歲以上人士。法國亦在周一（14日）起，放寬部分防疫限制。

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法國總理卡斯泰（Jean Castex ）上周六（12日）受訪時表示，政府將為接種第3針超過3個月的80歲以上人士打第4針疫苗。卡斯泰亦建議民眾，即使防疫措施陸續放寬，仍需繼續戴好口罩。

周一起法國將解除使用疫苗護照，民眾進入公共場所無需再被要求證明已打第3針疫苗，但前往醫院及療養院時仍需使用，以保障高危族群的安全。口罩令會在同日放寬，只有在公共交通工具上需要強制佩戴，學校及工作場合已獲豁免。

法國現時共錄得累計逾2,300萬宗確診，超過14萬宗新冠死亡。根據Our World in Data網站數據，截至上周四（10日）為止，法國8成人接種首劑，78%人完全接種，人數約5,239萬人。

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責任編輯：吳漢培