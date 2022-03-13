【京東9618】京東物流收購 內地同業德邦快遞

京東物流(02618)收購內地物流商德邦股份(滬：603056)終告落實。德邦發表公告指，大股東崔維星不再屬於公司實際控制人，京東物流將擁有德邦股份66.5%股份，取得控股權。繼收購跨越速運及增持達達(美：DADA)後，京東系進一步深化物流領域的布局。

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市場認為對京東而言，德邦的價值在於快速網絡，主要定位大件快遞及中高端快運市場，是大件領域中少數全網直營企業之一。外界估計，德邦在交易完成後將繼續獨立營運，業務方向料變動不大。

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另外麥格理發表報告指，京東物流去年下半年收入符合市場預期，而隨著銷貨成本支出正常化，調整後收益增長13％。管理層維持其2024年1.5％－2.5％的中期盈利目標不變，並預計今年將達致全年收支平衡。該行維持「優於大市」評級，目標價由29.9元下調至23.2元。

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