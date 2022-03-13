  • 27°C
香港時間 : 2022313日 (日) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東9618】京東物流收購 內地同業德邦快遞

股樓投資 16:13 2022/03/13

分享：

京東物流(02618)收購內地物流商德邦股份(滬：603056)終告落實。德邦發表公告指，大股東崔維星不再屬於公司實際控制人，京東物流將擁有德邦股份66.5%股份，取得控股權。繼收購跨越速運及增持達達(美：DADA)後，京東系進一步深化物流領域的布局。

【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及  詳情請看【下一頁

市場認為對京東而言，德邦的價值在於快速網絡，主要定位大件快遞及中高端快運市場，是大件領域中少數全網直營企業之一。外界估計，德邦在交易完成後將繼續獨立營運，業務方向料變動不大。

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

另外麥格理發表報告指，京東物流去年下半年收入符合市場預期，而隨著銷貨成本支出正常化，調整後收益增長13％。管理層維持其2024年1.5％－2.5％的中期盈利目標不變，並預計今年將達致全年收支平衡。該行維持「優於大市」評級，目標價由29.9元下調至23.2元。

同場加映  【青姐話】疫情底 有幾抵？

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

京東物流（02618） 港股

下一篇文章

新世界免費借會展50萬呎空間　供政府作抗疫倉儲物流中心　鄭志剛：盡最大努力協助政府
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【理財智慧】定期轉換MPF配置好重要 呢隻基金去年升27% 年初至今卻跌逾13%
【理財智慧】定期轉換MPF配置好重要 呢隻基金去年升27% 年初至今卻跌逾13%
【有相睇】內地富豪「破頂價」購西半山豪宅　4年後劈價9200萬沽　連辣稅蝕過億
【有相睇】內地富豪「破頂價」購西半山豪宅　4年後劈價9200萬沽　連辣稅蝕過億
【求職熱話】社署3萬元請照顧員反應熱烈　申請者「爆棚」社署覆唔切　何啟明：盡快安排面試
【求職熱話】社署3萬元請照顧員反應熱烈　申請者「爆棚」社署覆唔切　何啟明：盡快安排面試
【室內設計】18萬輕裝修匯璽352平方呎單位 間房櫃加訂造傢俬擴闊生活空間
【室內設計】18萬輕裝修匯璽352平方呎單位 間房櫃加訂造傢俬擴闊生活空間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款