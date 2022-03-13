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【烏克蘭戰爭】普京與德法領袖再通電 被指無意停戰

環球政治 13:52 2022/03/13

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德國與法國在俄羅斯入侵烏克蘭的戰事開始後積極斡旋，希望盡快達成停火協議。兩國元首近日再次與俄羅斯總統普京通電，呼籲俄羅斯立即停火。有法國官員透露，普京不似有意停止戰爭。克里姆林官提及三國元首通電時，亦無講起停火。

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德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）上周六（12日）再次與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電，德國政府發言人指朔爾茨及馬克龍再次促請俄羅斯軍在烏克蘭停火，3國亦一致同意今次對話沒有太大成果。

法國官員則指出，普京在對話中明顯沒有表達打算停止在烏克蘭的戰事。克里姆林宮對3國元首通話的聲明中，並未提及停火，僅指普京向朔爾茨與馬克龍傳達現時與烏克蘭談判的情形，以及回應兩人對烏克蘭人道狀況的憂慮。

俄羅斯新聞社（RIA）引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）報稱，俄烏兩國自第3輪談判後，持續透過視像形式舉行。

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責任編輯：吳漢培

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