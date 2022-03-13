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【二手樓價】移民業主大劈3球賣樓　緻藍天四房套1,300萬沽呎價1.1萬　帳面仍賺438萬

股樓投資 18:52 2022/03/13

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市場再現移民盤，業主大劈價但求套現，吸引買家購入單位。利嘉閣地產溫錦駒表示，該行新近促成將軍澳日出康城緻藍天5座低層RB室的二手成交，單位實用面積約1,133平方呎，採四房套連儲物室間隔，外望西北開揚足球場景。單位原開價1,600萬元，現減價300萬元或約18.8%，以1,300萬元成功易手，折合實用面積呎價約11,474元。

據了解，原業主於2015年4月，以約861.4萬購入上述單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利438.6萬元或約51%。

溫錦駒補充，業主因移民而決定大幅減價沽售。另外，屋苑現時約有100個放盤提供。

【有相睇】泰發大廈外國業主賣樓　連全套現代感豪華靚裝670萬沽出【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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