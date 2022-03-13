【二手樓價】「西九四小龍」業主敗走　宇晴軒4年帳蝕33萬

近日二手連錄蝕讓，「四小龍」之一的宇晴軒亦有業主蝕賣單位。香港置業葉嘉俊表示，成交單位為宇晴軒1座中層H室，實用面積約485平方呎，屬2房間隔，向東南望內園景。葉嘉俊稱，單位以890萬元放盤後獲同區客接洽，雙方經議價後減價40萬元，以約850萬元成交，實用呎價約17,526元。據了解，買家為首置客，心儀物業鄰近父母住所，故睇樓數次即拍板入市。

據了解，原業主於2018年6月以約883萬元購入上述物業，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓約33萬元，單位期內虧損約3.7%。

資料顯示，宇晴軒位於長沙灣深盛路9號，共有6座，提供2,245伙單位，實用面積由441至1,054平方呎不等。項目由2005年起入伙，樓齡約17年。項目與泓景臺、碧海藍天和昇悅居合稱「西九四小龍」，鄰近荔枝角及南昌港鐵及西九龍快速公路，交通方便，社區規劃完善。

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