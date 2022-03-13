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【Meta】Meta沒收員工福利　削減洗衣乾衣及免費晚餐等惹不滿　每年津貼上調至3,000美元作彌補

股樓投資 19:27 2022/03/13

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外媒報道指，Meta通知旗下員工，將縮減或取消提供多項免費服務，例如洗衣和乾洗服務，並將把免費晚餐的開飯時間從晚上6點延後至6點半。同時，為補償受影響員工，每年福利津貼將上調至3,000美元。

消息指，部分Meta員工不滿有關改動，因延後免費晚餐時間後，員工便無法打包餐點乘搭於6點離開公司的免費接駁巴士。據報公司正準備調整為新的混合工作模式，有Meta員工表示，公司為福利調整已討論好幾個月。

Meta過去數月經歷挑戰，如用戶增長停濟，加上競爭對手冒起，令公司市值腰斬一半至5,150億美元。但Meta發言人表示，福利變動與此無關，並指公司會調整服務和福利設施，以符合混合工作模式的需求。公司今年將員工的每年福利津貼從約700美元大幅上調至3,000美元，以彌補被取消的福利。

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撰文 : 謝昕蕎

經濟 員工福利 Meta 美元

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