【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元

樓價下調，部分業主看淡後市，願意提供較大議價空間，更有買家大膽還價，不到600萬元買入三房戶置業。美聯物業屯門置樂分行助理營業董事鄭智恒表示，屯門恒豐園本月首宗成交，一位90後以585萬元購入三房戶，計及手續費後，料原業主微蝕離場。

鄭智恒表示，新近成交單位是屯門恒豐園3座中層H室，實用面積601平方呎，三房間隔，原業主最初開價610萬元，90後買家大膽還價近7%，由於原業主看淡後市，最終雙方議價至585萬元成交，較開價低4%，實用呎價9,734元。

原業主於2018年1月以576萬元購入上述物業，持貨4年後沽出，帳面獲利9萬元，但計及手續費後料微蝕離場。鄭智恒表示，恒豐園現時約有13個放盤，屯門區本月則暫錄25宗成交。

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