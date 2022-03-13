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【第五波疫情】滙豐銀行慈善基推「疫苗易」家居接種計劃　期望未來數月接種共3萬針

理財智慧 17:27 2022/03/13

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滙豐銀行慈善基金宣布，推出名為「疫苗易」家居接種計劃，為居家長者和傷健人士提供外展接種疫苗服務，為首個與社福機構和醫護團體合作的同類項目。滙豐期望在未來幾個月，透過家訪，為超過1萬名合資格人士接種三劑疫苗，合計30,000針。

今年2月，滙豐銀行慈善基金宣布捐出1億港元抗疫，上述計劃屬於這次捐款的一部分。香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示：「疫情至今，眾多個案和研究已經證明，接種疫苗可以減低確診後患上重症的機會，因此，必須確保長者和傷健人士都受到疫苗的保護。透過與社福機構和醫護團體合作，我們在短時間內迅速行動，推出『計劃』。滙豐是香港社區的一部分，無論順境、逆境，大家互相支持、互勵互勉。」

「疫苗易」家居接種計劃由香港社會服務聯會（社聯）和香港醫學組織聯會負責營運，招募醫生、護士及關懷大使組成外展隊，上門探訪長者和傷健人士，免費為他們接種新冠疫苗。「計劃」將涵蓋本港超過三成居家而行動不便長者和傷健人士的疫苗接種需求。

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撰文 : 謝昕蕎

疫情 滙豐控股（00005） 慈善基金 疫苗

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