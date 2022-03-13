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【二手樓價】朗城滙一房戶累劈逾百萬　624萬沽　創屋苑入伙後新低成交

股樓投資 14:31 2022/03/13

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二手樓價回調，有屋苑錄新低價成交。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，樓市持續受利淡因素影響，部份業主信心動搖，劈價求售。

他指，元朗朗城滙錄得本月首宗成交，單位為1座低層C室，實用面積331平方呎，一房間隔。單位去年8月開始放盤，叫價765萬元，隨著之後大市及疫情轉差，多次減價，最新叫價已減至645萬元，最終累劈141萬元，至624萬元沽出，折合實用呎價18852元，造價創同類單位入伙以來新低，相比去年12月高位成交價715萬元計，是次成交低13%。

王勤學指，原業主於2018年11月以539.6萬元一手購入單位作收租用途，持貨3年多轉售，賬面獲利84.4萬元，單位升值約16%。

【有相睇】業主曾花50萬裝修單位　全屋統一簡約時尚風格　寶怡花園特色戶590萬售出【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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