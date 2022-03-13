【司長網誌】陳茂波：料首季經濟負增長　失業率顯著回升　強調要穩住經濟必先抗疫

財政司司長陳茂波發表網誌指，因應地緣政治風險升溫等因素，外圍市場極為波動，近日國際貨幣基金組織亦表示，將會在4月份下調對今年環球經濟增長的預測。他指出，烏俄局勢對香港通脹影響比較溫和，但政府會高度警惕局勢對環球金融市場和香港金融系統的衝擊，以至金融安全的潛在影響，做好防備。

陳茂波指，雖然因疫情打擊，第一季經濟很大機會出現按年負增長、失業率料將顯著回升，但只要盡快成功控疫，香港將會很快擺脫陰霾並重拾經濟增長的動力，並強調要穩住經濟，必須首先從抗擊疫情着手。

他又提到，注意到有部分人士對暫緩追討欠租建議有保留，並希望政府以公帑補貼商戶繳付租金。然而，在社會和經濟受疫情深度打擊，社會上很多更困難的基層市民也承受著生活和交租的壓力之際，整體社會未必能接受以公帑補貼商舖業主租金收入，再者，面對外圍波動及不確定性，以及本地疫情反覆的挑戰，公帑使用必須更加謹慎，並須預留財政實力應對突如其來的變化、穩住市場信心。

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