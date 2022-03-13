【帶你睇盤】受惠「財爺Plan」　藍籌三房套首期不用90萬　全屋裝修企理簇新

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【司長網誌】陳茂波：料首季經濟負增長 失業率顯著回升 強調要穩住經濟必先抗疫
藍籌屋苑向來是自住換樓的佳選，因屋苑套成熟，整體質素有一定保證。是次介紹的放盤單位位於美孚新邨2期吉利徑11號低層A室，實用面積705平方呎，屬三房套連工人房間隔，最適合一家大小入住。單位坐向東北，望市景，鄰近港鐵美孚站及美孚巴士總站，交通便利，現時叫價868萬元。
|放盤單位
|美孚新邨 2期 吉利徑11號低層A室（物業編號: BF17881341）
|實用面積
|705平方呎
|間隔
|三房套+工人房
|叫價
|868萬元
|賣點
|1. 企理裝修
2. 交通方便，鄰近港鐵美孚站和美孚巴士總站
3. 鄰近萬事達廣場，購物便利，民生店舖林立，方便住戶購買日常生活所需
4. 附近有數個公眾文娛設施，包括荔枝角公園、荔枝角公園泳池、荔枝角公園體育館（內設多個球場）及饒宗頤文化館等，為住戶提供多元化的休閒選擇
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註︰
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撰文 : 謝昕蕎