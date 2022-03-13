【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及

自俄羅斯及烏克蘭爆發衝突以來，多間西方企業紛紛抵制俄羅斯，暫停及退出當地業務。俄羅斯日前推出反制裁措施，只要屬於不友好國家的外資持有25%股權的公司退出當地業務，其資產都會被充公國有化。較早前聯同其他車廠暫停俄羅斯業務的德國汽車廠商平治(Mercedes-Benz)在日前發表的2021年報告中指出, 由於俄國有意把外資資產國有化，公司旗下總下總值22億美元即170億元的資產或受波及。

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心平治表示，俄烏衝突或導致原材料及能源供應出現樽頸或中斷，對公司的採購、銷售及生產俱有影響。此外由於貨布兌換及跨境支付都受限制，未償付的應收款項具違約風險。此外，俄羅斯子公司資產的潛在徵用，亦加劇其破產風險。

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較早前，同樣於俄羅斯投資的英國石油(美：BP)亦退出俄羅斯油企Rosneft持股,亦面對高達250億美元即1,900億元的潛在損失。

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