【阿里巴巴9988】螞蟻全數沽售 科技媒體36氪股份

仍處於整改之中的阿里巴巴(09988)旗下金融科技平台螞蟻集團，再次縮減投資版圖。內媒報道，螞蟻旗下投資主體向美國證監會提交的文件顯示，螞蟻已全數出售所持的內地科技媒體36氪(美：KRKR)股份。這是繼1月把內地保險平台眾安保險(06060)股權減持至10.37%後，螞蟻另一次減磅投資的動作。

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螞蟻於2015年投資36氪,協助其建立創業者交流平台，並取得對方15.1%股權。2019年11月在美國上市時，36氪市值一度達4.9億美元。惟受中概股退市風暴影響，36氪最新市值僅2,460萬美元，較上市時大跌95%。

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去年10月，發改委曾表示禁止違規開展新聞傳媒相關業務，包括限制非公有資本踏足新聞業務，令外界關注阿里廣泛的媒體業務會否受影響。早於今次出售36氪前，市場已曾傳出螞蟻亦出售財新傳媒股份。

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