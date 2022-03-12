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【第五波疫情】周一起快測申報文件須一日內上載　使用有困難可致電1836 119自動系統登記

理財智慧 22:03 2022/03/12

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衞生署衞生防護中心提醒市民下周一起，經快速測試平台登記陽性結果的人士，須於24小時內上載測試結果照片和身分證明文件。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（12日）在簡報會上表示，在「快測呈陽性人士申報系統」完成初步申報的人士，須經手機短信的連結上載證明文件，以便當局作出流行病學跟進，盡快為較高風險患者提供適切支援。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

因應系統推出後市民使用的情況，下周一起當局發出的手機短信連結只會在24小時內有效，相關人士若未能在24小時內上載證明文件，便不能再通過系統成功申報，和下載由防護中心根據法例發出的隔離令或檢疫令。

至於在本月7日至13日零時零分發出的短信連結，則會於下周一零時零分失效。

【全城抗疫】房協預留1200萬元推出社區關懷行動 為屋邨居民提供支援【見下頁

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由於上述申報系統已啟用，政府宣布，為在污水檢測呈陽性地區居住或工作的人士，呈報快速測試陽性結果而專設的熱線2280 4772明日中午起停止運作。

若市民使用申報系統網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件和電話號碼，防護中心會與他們聯絡，完成申報程序。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

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撰文 : 陳楚琨

快速測試 隔離檢疫 疫情 醫生 衞生防護中心 衞生署 香港 傳染病

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