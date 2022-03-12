【第五波疫情】購抽氣扇改裝隔離設施　被指價錢貴10倍　醫管局：報道以偏概全

因本港疫情嚴峻，公立醫院病牀不敷應用，醫管局早前購入1500部抽氣扇，將普通病房改裝為臨時隔離設施，每部抽氣扇報價1,000至2,000元，但有傳媒報道，同牌子同型號的抽氣扇網上售價為159元人民幣（約196港元）。醫管局今發聲明指出，該報道以偏概全，未有考慮疫情嚴峻下抗疫設備供求緊張、物流供應鏈嚴重受阻、以及網上平台貨品質素參差等因素，對有關報道作出的結論表示遺憾。

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醫管局在聲明中表示，當局透過承辦商向供應商查詢，有關型號的換氣抽氣扇現時在本港未有存貨，若需大批採購，由訂貨至供貨時間約需1個半至3個月。

醫管局於是透過中央駐港聯絡辦公室、內地有關部門、特區政府、立法會議員及物流業界多重協調下，才能順利在在幾日內完成採購並赴運到港，分發到各公立醫院安裝。

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醫管局又稱，有關報道以網上購物平台的貨品作比較，但未有考慮網上平台售賣的產品形號、質量、供貨量、物流程序及售後服務等因素是否達到醫管局的嚴格要求，有關比較是有欠公允。

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