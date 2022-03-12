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【俄烏戰爭影響】為應對油價高企　美加Uber須收取燃油附加費

環球政經 19:45 2022/03/12

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Uber周五表示，為應對油價飆升，美國和加拿大的Uber須增加收取燃油附加費。乘坐Uber的乘客每次出行需支付0.45 至0.55美元的，而Uber Eats外送服務則新增0.35至0.45美元附加費。費用屬臨時性質，但仍持續至少2個月。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

Uber表示，燃油附加費將支付給司機，作為補貼汽油費用。而附加費會根據每個州的行程距離和汽油價格而有所不同，不過紐約的Uber則不會「加價」，因為司機在3月1日已增加5.3%南費，原因同樣為汽油成本上升。

【求職熱話】社署3萬元請照顧員反應熱烈 申請者「爆棚」社署覆唔切 何啟明：盡快安排面試 【見下頁

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因俄羅斯入侵烏克蘭爆發戰爭，能源價格飆升，現時各地的天然氣價格創下歷史新高。根據美國汽車協會的數據，周日美國一加侖汽油的平均價格為4.009美元，為2008年以來的最高水平。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

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撰文 : 陳楚琨

Uber Eats 汽車 戰爭 天然氣 經濟 補貼 司機 烏克蘭 俄羅斯 Uber

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