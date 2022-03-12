【Meta】Meta削減員工洗衣福利　轉加每年約2.3萬港元福利津貼

▲ 早前有消息指，Meta通知旗下員工，指為配合最新混合工作模式，將會削減其免費洗衣和乾洗服務等福利，同時為補償受影響員工，每年福利津貼將上調至3000美元（約23,488港元）。（法新社圖片）

科技巨頭Meta為吸引和留住頂尖人才，一直以工作環境良好、員工福利優越聞名。早前有消息指，Meta通知旗下員工，指為配合最新混合工作模式，將會削減其免費洗衣和乾洗服務等福利，同時為補償受影響員工，每年福利津貼將上調至3000美元（約23,488港元）。

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據外媒Engadget報道，Meta有不少員工計劃將於3月28日返回辦公室，但他們早前獲通知公司將削減甚至取消部分員工福利，包括減少或取消洗衣等免費服務，並將員工免費的晚餐時間從6點推遲到6點半。轉移將員工每年福利津貼從大約700美元（約5,480港元）上調到3000美元（約23,488港元），以彌補被取消的其他辦公室福利。

在計劃推出後，引起部分Meta員工不滿，表示Meta的最後一班車在6點出發，若將晚餐時間推遲到6點半，代表員工只能在免費用餐或免費乘車回家之間選擇其一。但亦有員工支持新措施，認為可以更好滿足混合工作模式的需求。

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責任編輯：黃顯晴

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