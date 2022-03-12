【制裁俄國】Meta暫修改言論規則　允許發布對俄暴力言論　俄羅斯反擊封鎖平台稱其為「極端組織」

Meta周五宣布，臨時修改旗下平台的言論政策，允許烏克蘭用戶發布對俄羅斯的仇恨言論，諸如「殺死俄羅斯侵略者」之類的帖文。其後，俄羅斯宣布，由3月14日開始封鎖Meta旗下的Instagram；同時俄羅斯檢察官要求法院將Meta定性為」極端組織」。對於，Meta表示此一決定將影響俄羅斯8000萬用戶。

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據《路透社》報道，俄羅斯調查委員會表示已提出刑事訴訟，指出「Meta公司的員工涉呼籲謀殺，以及向俄羅斯聯邦公民行使暴力」。該委員會直屬普京，惶目前尚未清楚刑事案件的後果是什麼。

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對此，Meta全球事務總裁紀理歷（Nick Clegg）回應，如果她們不進行任何調整，只一味應用其標準內容政策，「如果我們現在刪除烏克蘭人對入侵軍隊的抵抗和憤怒的內容，是這不可接受的。」他續指：「就俄羅斯人民而言，我們關於仇恨言論的政策根本沒有改變。」

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不過路透社報道，此前得悉Meta的內容電子郵件，針對俄羅斯士兵的暴力呼籲的臨時政策，已適用於亞美尼亞、阿塞拜疆、愛沙尼亞、格魯吉亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克和烏克蘭。

據Insider Intelligence的研究數據顯示，在俄羅斯Facebook去年估計有750萬用戶，WhatsApp有6700 萬用戶。上星期起，俄羅斯已禁止國民使用Facebook，以回應Meta限制及布俄羅斯媒體消息。

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