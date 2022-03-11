【理財智慧】認識債券評級

債券評級，是指評級機構釐定債券的級別。市場有三大評級機構，分別為標準普爾、穆迪和惠譽，這三大評級機構，皆有其分類系統，由A到C（惠譽最低為D）把債券評級。

以標準普爾的分類系統為例，是按照償還本金的風險給予不同的信貸評級，當中包括一至三個英文字母，例如「AAA」、「BB」或「C」，再以「+」或「-」作進一步區分。最少獲得「BBB –」良好信貸評級的債券被歸類為投資級別債券，低於「BBB–」級則為投機或垃圾債券。

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而穆迪的信貸評級，以AAA為最高，信用風險最低。 Baa Baa級債務有中等信用風險。這些債務屬於中等評級，因此有某些投機特征。

投資級別債券的評級為BBB-或以上，而BB級債務為投機性債務，信用風險高。Caa級債務信用狀況很差，信用風險極高。 CaCa級債務投機性很高，可能或極有可能違約，只有些許收回本金及利息的希望。 CC級債務為最低債券等級，通常都是違約，收回本金及利息的機會微乎其微。

信貸評級亦可能被上調或下調，因此投資級別債券有可能成為高收益債券，俗稱「墮落天使」。

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責任編輯：嚴浩文