【內地供港】跨境鮮活食品供應大致回復正常　價格大幅回落

行政長官林鄭月娥表示，在各方努力下，香港跨境鮮活食品供應已大致恢復平日的水平，價格也大幅回落。她強調，特區政府致力做到資訊發放公開透明，避免市民產生誤解、慌張。

她指出，過去一段日子，香港不少人染疫或成為密切接觸者，須接受隔離或檢疫，導致運輸業人手短缺，影響跨境和本地物流，但目前情況已不斷改善。

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另外，海上快線水路運輸服務已全面開通，運力與日俱增，周三從三個深圳碼頭來港的班次增至每天18班。

輸及房屋局局長陳帆表示，內地當局會按需求增加水路運輸班次，確保內地供港物資穩定，昨天從三個碼頭運抵本港的貨物逾一萬公噸，創單日紀錄。

陳帆今日在記者會上指，根據內地當局資料，自開航至周四，從深圳三個港口運送到港的物資一共約107,000多公噸，新鮮食品佔5,000多公噸，非新鮮類物資約十萬多公噸。

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他又指，跨境鐵路貨運服務自本月2日開通以來運作暢順，截至昨日已運送約600公噸物資抵港，主要包括新冠病毒快速抗原測試包、防護物資和抗疫防疫物資。

當局正加快推進在港設立非鮮活食品及其他物資集中接駁場安排，接駁場位於機場、葵涌貨櫃碼頭、屯門內河碼頭，昨日已進行試運，過程順利。當局希望本月底前在新田建成另一個接駁場並進行試運。

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