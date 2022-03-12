【烏克蘭戰爭】李小加：LME遵循市場至上原則　「很多監管風控是後置的」

港交所 （00388） 前行政總裁李小加接受內媒《中國基金報》專訪，再被問到倫鎳「挾空倉」的事件。李小加指，倫敦金屬交易所（LME）很多監管手段和風控手段是後置的，是應對突發和緊急、巨大的市場系統性風險的手段，並非常規手段。

李小加：港交所旗下LME宣布鎳交易無效符合交易規則，【下一頁】

他解釋，LME基本遵循「市場至上」的原則，關注的更多是效率，而國內期貨市場則是「投資者保護至上」，關注的更多是公平和保護。

偶爾出現最近這樣的突發事件，市場已經基本失序，可能對市場參與者的資本充足率和市場流動性產生系統性影響的時候，（LME）就會出手，一般這種出手也會比較重。但這種情況可能1萬次中只有一次出現。

至於國內市場，李小加指，由於都是散户，很多是以金融目的，因此很多風控和監管是前置的、內嵌的，隨時隨刻要體現出來，一旦出現問題，監管者能夠以自己認為公平的規則來處理，輸贏並非完全由市場決定，而是由很多公平原則來決定的。

所以説我們不能孤立地説中國市場管的太嚴、太多。它是個期貨市場、散户市場，它就應該那麼管，就必須得那麼管。而海外的市場，也不能簡單説管得一塌糊塗，他們「倆人」都是強者，他們真要一個把另一個吃了，那按照規則，吃了就吃了，但吃了以後把中間的大夥都給弄翻了，那就不行了。

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