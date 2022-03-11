【烏俄局勢】拜登簽署行政命令 禁止向俄國供應美鈔

周五(１１日)，美國總統拜登簽署新的行政命令，禁止直接或間接地從美國或由美國人向俄羅斯政府，或任何在俄羅斯的民眾出口、再出口、出售或供應以美元計價的紙幣。

歐盟隨後跟從，禁止對俄羅斯出口和進口歐元紙幣。俄媒《今日俄羅斯》報導，禁鈔令將嚴重打擊主要石油出口國之一的俄羅斯，因為大多數石油合約都是以美元結算的。

美國周二(８日)，已全面禁止進口俄羅斯的石油、天然氣和煤炭。美國財政部長耶倫表示美元儲備貨幣地位，可以對俄羅斯實施強有力的制裁，她認為美元並沒有真正的競爭對手。

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編輯：黃銳