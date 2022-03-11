  • 22°C
香港時間 : 2022312日 (六) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

祖龍娛樂發盈警 料最少虧損約2.2億元人民幣

股樓投資 19:28 2022/03/11

分享：

祖龍娛樂（09990）周五發盈警公布，預期公司截至2021年12月31日止年度期內，將錄得經調整虧損淨額約2.2億元人民幣，至人2.4億元人民幣，而2020年同期則錄淨利約2.19億元人民幣。

同場加映︰【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

公司表示，虧損主要由於兩款新遊戲（《諾亞之心》及項目代號：Sigmar）未能如期於2021年內發布，於內地發行的一款遊戲表現不理想，為拓展公司業務增加研發開支，且模擬遊戲類產品於去年中期陸續上線，銷售及營銷開支增加。

延伸閱讀︰美孚新邨再「見血」　周內二度錄蝕讓　業主4年料實蝕逾50萬【下一頁 

祖龍娛樂周五收報7.610元，升9.18元，成交額為870.08萬元。

【有相睇】業主曾花50萬裝修單位　全屋統一簡約時尚風格　寶怡花園特色戶590萬售出【下一頁    

    點擊圖片放大
    +6
    +5

  同場加映︰【青姐話】疫情底 有幾抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
遊戲 港股 盈警 祖龍娛樂（09990）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【烏俄局勢】俄國擬將59間退俄外資收歸國有 普京：須實行「外部管理」 涉蘋果、IKEA、麥當勞等
【烏俄局勢】俄國擬將59間退俄外資收歸國有 普京：須實行「外部管理」 涉蘋果、IKEA、麥當勞等
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【新股IPO】滴滴傳暫停籌備來港上市　傳因未能符合內地數據安全監管
【新股IPO】滴滴傳暫停籌備來港上市　傳因未能符合內地數據安全監管
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款