祖龍娛樂發盈警 料最少虧損約2.2億元人民幣

祖龍娛樂（09990）周五發盈警公布，預期公司截至2021年12月31日止年度期內，將錄得經調整虧損淨額約2.2億元人民幣，至人2.4億元人民幣，而2020年同期則錄淨利約2.19億元人民幣。

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公司表示，虧損主要由於兩款新遊戲（《諾亞之心》及項目代號：Sigmar）未能如期於2021年內發布，於內地發行的一款遊戲表現不理想，為拓展公司業務增加研發開支，且模擬遊戲類產品於去年中期陸續上線，銷售及營銷開支增加。

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祖龍娛樂周五收報7.610元，升9.18元，成交額為870.08萬元。

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編輯：黃銳