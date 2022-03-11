涉資約6500萬元 第六輪「防疫抗疫基金」4項計畫派發資助

民政事務總署轄下牌照事務處（牌照處）在第六輪防疫抗疫基金下設立的持牌賓館資助計劃、會址資助計劃、遊戲機中心資助計劃、麻將/天九牌照持有人資助計劃陸續向成功申請者發放資助。

截至3月11日，牌照事務處就四項資助計劃共收到1,880份申請，其中677宗申請已獲批核，涉及資助金額約6,560萬元。

四項計劃仍接受申請，持牌賓館資助計劃、會址資助計劃下周四（3月17日）截止，而遊戲機中心資助計劃、麻將/天九牌照持有人資助計劃3月21日截止。

合資格持有根據《旅館業條例》（第349章）發出的有效賓館牌照的人士，在「持牌賓館資助計劃」下可獲發50,000元資助（一至五間獲發牌客房）或80,000元資助（六間獲發牌客房或以上）。合資格持有根據《會社（房產安全）條例》（第376章）發出的有效合格證明書（合格證明書）的人士、遊戲機中心經營者及麻將／天九牌照持有人在「會址資助計劃」、「遊戲機中心資助計劃」及「麻將／天九牌照持有人資助計劃」下可獲發100,000元資助。另外，在會址內有經營卡拉OK、夜總會或酒吧／酒館的合格證明書持有人可按每項獲發額外50,000元資助。

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責任編輯：黃銳