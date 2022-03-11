  • 22°C
香港時間 : 2022312日 (六) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉資約6500萬元 第六輪「防疫抗疫基金」4項計畫派發資助

股樓投資 20:27 2022/03/11

分享：

民政事務總署轄下牌照事務處（牌照處）在第六輪防疫抗疫基金下設立的持牌賓館資助計劃、會址資助計劃、遊戲機中心資助計劃、麻將/天九牌照持有人資助計劃陸續向成功申請者發放資助。

截至3月11日，牌照事務處就四項資助計劃共收到1,880份申請，其中677宗申請已獲批核，涉及資助金額約6,560萬元。

四項計劃仍接受申請，持牌賓館資助計劃、會址資助計劃下周四（3月17日）截止，而遊戲機中心資助計劃、麻將/天九牌照持有人資助計劃3月21日截止。

合資格持有根據《旅館業條例》（第349章）發出的有效賓館牌照的人士，在「持牌賓館資助計劃」下可獲發50,000元資助（一至五間獲發牌客房）或80,000元資助（六間獲發牌客房或以上）。合資格持有根據《會社（房產安全）條例》（第376章）發出的有效合格證明書（合格證明書）的人士、遊戲機中心經營者及麻將／天九牌照持有人在「會址資助計劃」、「遊戲機中心資助計劃」及「麻將／天九牌照持有人資助計劃」下可獲發100,000元資助。另外，在會址內有經營卡拉OK、夜總會或酒吧／酒館的合格證明書持有人可按每項獲發額外50,000元資助。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

 

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股  【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？


 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
遊戲機中心 防疫抗疫基金 疫情 民政事務總署 酒吧 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【烏俄局勢】俄國擬將59間退俄外資收歸國有 普京：須實行「外部管理」 涉蘋果、IKEA、麥當勞等
【烏俄局勢】俄國擬將59間退俄外資收歸國有 普京：須實行「外部管理」 涉蘋果、IKEA、麥當勞等
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【新股IPO】滴滴傳暫停籌備來港上市　傳因未能符合內地數據安全監管
【新股IPO】滴滴傳暫停籌備來港上市　傳因未能符合內地數據安全監管
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款