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中國電信預計2021年淨利同比增長23%-25%

股樓投資 17:30 2022/03/11

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中國電信（00728）周五晚發公布指，經初步核算，預計預計公司2021年度營業收入同比增長10%至12%，歸母淨利潤同比增長23%-25%。

公司表示，截至2021年底，公司移動用戶達到3.72億戶，5G套餐用戶滲透率突破50%，有線寬帶用戶達到近1.70億戶。2022年，公司全面實施「雲改數轉」戰略，持續轉變發展和增長方式，推動創新發展和提質增效，1-2月，公司經營業績持續向好，高質量發展取得新成效。

【全城抗疫】房協預留1200萬元推出社區關懷行動 為屋邨居民提供支援【下一頁

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

其中，5G定制網商用項目覆蓋5G應用「揚帆」行動計劃的全部重點行業，天翼雲突破關鍵核心技術，升級為分佈式雲，持續提升雲網安全能力，積極賦能傳統產業轉型升級；充分發揮雲網融合優勢，圍繞國家「東數西算」工程和一體化大數據中心佈局，全方位部署數據中心、DCI網絡、算力和產品服務，積極承接「東數西算」工程落地。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

中國電信周五收報2.930元，跌0.34%。

【第五波疫情】九巴手機程式新增社區抗疫資訊 快速檢測包優惠價200元/2盒【下一頁

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編輯：黃銳

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