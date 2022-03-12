【求職熱話】社署3萬元請照顧員反應熱烈　申請者「爆棚」社署覆唔切　何啟明：盡快安排面試

受到第五波疫情影響，本就人手不足的本港院舍情況雪上加霜，為此勞工處於月初宣布，由3月1日起有限度放寬輸入護理員的部分規定，內地來港照顧員月薪連津貼3.1萬元，但就市民批評為何不優先聘用本地人手，不過近日機會來了。社會福利署招聘臨時合約照顧員，月薪31,150元，而且是香港永久性居民優先。

勞工及福利局副局長何啟明日前更在自己的facebook專頁，出文提到社署聘請本地照顧員，貼文更附上其個人whatsapp連結。有傳媒向何啟明查詢招聘情況，他就回應反對非常熱烈，收到大量市民查詢。他亦表示已不是第一次留自己的號碼作聯絡，上次更回覆狩多而被鎖機，不過他認為親自回覆做法更好。

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在該則招聘合約照顧員的貼文中，亦有人留言道：「好多人琴日都比左申請表了，大約幾時可以有通知去知道有無得面試？你地講到咁缺人手，但點解進展睇落比較慢。」何啟明則回覆稱：「社會福利署會儘快與申請者聯絡並安排面試。」

雖然照顧員的薪酬不俗，不過除了感染風險高，工作內容亦不易，除了要照顧確診、懷疑確診、被界定為緊密接觸者，其他有需要的長者、殘疾人士（包括肢體傷殘、失明人士、智障人士和精神病患者），以幼兒提供日常生活起居照顧，和個人衞生服務，如扶抱、餵食、洗澡、如廁、測量體溫等，可謂相當辛苦。

有意者可瀏覽以下圖片，了解入職條件及福利。此空缺接受網上及電郵方式申請，全年接受申請直至另行通知。

入職條件及福利：

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申請手續：

沒有使用指定的申請表格或未填妥的申請概不受理。



申請人須在指定的申請表格上提供聯絡電話。獲篩選的申請人將獲邀面談，如適合獲聘任，將盡快安排聘任及培訓並開始工作。如申請人在2022年3月內未獲安排面談，則可視作已經落選。

聯絡地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組

查詢電話：2892 5503

截止申請日期(日/月/年) ：全年接受申請直至另行通知

部門網址 ：https://www.swd.gov.hk/tc/index/site_whatsnew/

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