【仍未止跌】中概股再度大瀉 阿里巴巴跌6%再破底

周五（3月12日），美股三大指高開低走，其中納指跌超2%，香港股民最關心的阿里巴巴，則跌6.68%，再度破底。

一波未平一波又起，周四美國證監會將5家中國公司列入《外國公司問責法》的暫定清單，中概股已遭遇集體大跌，38只中概股跌幅超過10%。周五則受累滴滴出行大瀉引發的監管疑慮，在美上市的中概股周五再度「大屠殺」，當中霧芯科技跌36.32%，理想汽車跌14.7%，百度跌12%，拼多多跌10%，阿里巴巴，則跌6.68%。追蹤在美上市的中國明星股的納斯達克中國金龍指數，大跌10%，回到2015年的底部。

興業證券全球首席策略分析師張憶東，近日發表最新報告指，中概股被要求從美國退市的時間不會早於2024年初發布年報時，建議投資者繼續規避受中美兩國監管政策衝擊的資產。

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編輯：黃銳