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【藍牙耳機】蘋果擊敗JBL、小米　AirPods奪藍牙耳機市場銷量冠軍

科技 17:30 2022/03/12

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據市場調查機構Counterpoint最新報告指，在2021年度藍牙耳機調查中，蘋果（Apple）以AirPods系列大幅度遠拋其他對手，更橫掃高階耳機75%市佔率。（官網圖片）

受新冠肺炎疫情影響，藍牙耳機銷售增長率稍低於預期。據市場調查機構Counterpoint最新報告指，在2021年度藍牙耳機調查中，蘋果（Apple）以AirPods系列大幅度遠拋其他對手，更橫掃高階耳機75%市佔率。

【機迷熱話】LEGO夥瑪利歐推新產品　碧姬公主將於8月上市

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據數據顯示，在所有品牌當中，以蘋果AirPods銷量最高。儘管AirPods 3的發布晚於預期，但AirPods 2和AirPods Pro仍在全年的促銷活動上保持了高銷量紀錄，而且AirPods 3銷售量在北美和歐洲市場表現特別出色。

對手正從後趕上

該調查又指出，蘋果雖然看似銷售成績不錯，但現時其他對手正從後趕上，導致蘋果實際市佔率從30.2%跌至25.6%，整體下滑4.6%，令到領導地位有所動搖。

Counterpoint續指，尤其市場上愈來愈多品牌以較實惠的價格，如小米等品牌都推出具主動降噪（ANC）、延長電池續航的耳機來吸引消費者。因此落在「50至100美元（約391至782港元）」價格的市場有顯著增幅，加劇整體市場競爭。

【Google】Google持續收購音響硬件初創　為開發自家音響專利鋪路？

責任編輯：黃顯晴

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