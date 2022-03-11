傳暫停回港上市暴瀉42% 滴滴上市不足一年狂跌90%

中國網路叫車龍頭「滴滴出行」（DIDI），週五 (3月11 日) 傳出暫緩來港上市計劃，主因是由於滴滴未能達到網信辦有關全面整改處理用戶敏感數據系統的要求，滴滴股價暴跌44.08%，報1.89美元，上市不足一年已從高位18.01美元，大跌近九成。

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據外媒報導，中國網信辦近日通知滴滴高層，該公司在保障安全和預防訊息洩露的整改建議未能滿足監管要求，可能在未來幾週公布審查結果。而目前滴滴的手機應用程式仍在下架。因內地網路安全審查要求，滴滴曾於去年12月宣布，啟動從美國退市的工作，並尋求回港上市。

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