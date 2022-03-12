  • 24°C
香港時間 : 2022312日 (六) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM驗樓】驗收康城GRAND MONTARA高層550呎單位　玻璃夾入水變漏水　窗戶全扣分

理財智慧 16:56 2022/03/12

分享：

日出康城自去年底，陸續有多個新屋苑入伙，《iMoney》也曾到MARINI及SEA TO SKY驗樓，今次與驗樓師陳智康（康Sir），到日出康城第7B期的GRAND MONTARA，檢驗一個556平方呎的極高層單位。驗樓當日適逢綿綿細雨，康Sir發現主人房窗台角位有積水，認為源頭是上層單位的玻璃夾入水，再沿玻璃幕牆外框流到下層單位，造成漏水問題，亦因此各類項目當中，窗戶成最大扣分位，只獲0分。至於廚房、浴室、鋪磚、門都見有小問題，整體而言單位獲評78分。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

日出康城GRAND MONTARA由會德豐地產及港鐵公司共同發展，從港鐵康城站步行到GRAND MONTARA只需約5分鐘，沿路經商場，打風落雨也不怕濕身。業主張先生透露，他與妻子本來住在將軍澳區，因習慣了原區生活，所以優先考慮在將軍澳區置業。張先生表示，夫婦倆在兩年多前，以逾900多萬元價錢買入GRAND MONTARA樓花。

    點擊圖片放大
    +19
    +18
  •  

康Sir檢驗後，發現在窗關緊的情況下，主人房窗台角位有積水，有漏水問題。由於屋苑尚在執修階段，發展商正更換各個單位的窗及幕牆玻璃。康Sir解釋，為加固剛換好的玻璃，因此外牆裝有玻璃夾；由於每個玻璃夾均有4個螺絲孔，若拆掉玻璃夾後，未有封好螺絲孔，雨水有機會順着玻璃幕牆外框滲入屋內。而今次單位的積水，康Sir估計是因上層玻璃夾位置入水，沿幕牆外框流到下層單位。因漏水屬嚴重問題，因此今次窗的部分只獲0分。

【有片睇】【iM驗樓】驗收日出康城GRAND MONTARA極高層單位 玻璃夾位入水 獲評78分【見下頁

另外一個問題位於廚房，煮食爐邊的櫃枱石有明顯裂痕，康Sir表示，如果只是細微的裂紋，只要稍作打磨即可，惟是次裂紋較深，涉及到灶口的位置。他估計：「應該就是開灶口位時開得不好，不小心壓壞櫃枱面。」康Sir建議換掉整個櫃枱面。

除此以外，康Sir發現浴室的鏡櫃內的6塊玻璃層板中，有5塊有崩裂問題。雖然層板有崩位，使用後亦不會斷或是碎掉，但如果業主不為意，放取物品時有可能會受傷。康Sir笑言，有些發展商會將層板的崩位反轉擺放，意圖矇混過關，而今次這一小問題，他亦建議發展商需要全部更換。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

除了窗的部分，單位的其他扣分位還有門及鋪磚，兩個項目分別只獲50及60分。鋪磚方面不少細微位出現空心磚，如廳外牆、浴室窗外牆、工人房部份腳綫位，但整體而言問題不大。另外，大門亦有「甩漏」，如框腳有孔要填補、門鎖鬆要加固等；不過工人房趟門與門框位置不合，有「刮門」問題，盡管業主尚未入住，但門底部的位置已有些崩掉，康Sir表示，放置不管的話，一段時間後門或會壞掉，同樣建議修理。

【延伸閱讀】

【iM驗樓】業主看好啟德未來發展　斥2000萬買尚‧珒溋850呎單位　驗收發現近半玻璃不合格　僅得71分

【iM驗樓】業主買樓撞正發展商爆債務危機　申請按揭甚艱難　驗收「弦雅」納米盤水龍頭漏水只獲71分

【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位

【iM驗樓】康城SEA TO SKY2兩房單位僅得75分 漏風窗及斜地板成最大扣分位

【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

攝影：李潔映

記者：陳楚琨

開啟hket App，閱讀全文
SEA TO SKY MARINI GRAND MONTARA 驗樓 康城 THE LOHAS 地產 買入 康城 港鐵 商場

下一篇文章

【室內設計】18萬輕裝修匯璽352平方呎單位 間房櫃加訂造傢俬擴闊生活空間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】滴滴傳暫停籌備來港上市　傳因未能符合內地數據安全監管
【新股IPO】滴滴傳暫停籌備來港上市　傳因未能符合內地數據安全監管
【烏俄局勢】俄國擬將59間退俄外資收歸國有 普京：須實行「外部管理」 涉蘋果、IKEA、麥當勞等
【烏俄局勢】俄國擬將59間退俄外資收歸國有 普京：須實行「外部管理」 涉蘋果、IKEA、麥當勞等
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款