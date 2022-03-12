【iM驗樓】驗收康城GRAND MONTARA高層550呎單位　玻璃夾入水變漏水　窗戶全扣分

日出康城自去年底，陸續有多個新屋苑入伙，《iMoney》也曾到MARINI及SEA TO SKY驗樓，今次與驗樓師陳智康（康Sir），到日出康城第7B期的GRAND MONTARA，檢驗一個556平方呎的極高層單位。驗樓當日適逢綿綿細雨，康Sir發現主人房窗台角位有積水，認為源頭是上層單位的玻璃夾入水，再沿玻璃幕牆外框流到下層單位，造成漏水問題，亦因此各類項目當中，窗戶成最大扣分位，只獲0分。至於廚房、浴室、鋪磚、門都見有小問題，整體而言單位獲評78分。

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日出康城GRAND MONTARA由會德豐地產及港鐵公司共同發展，從港鐵康城站步行到GRAND MONTARA只需約5分鐘，沿路經商場，打風落雨也不怕濕身。業主張先生透露，他與妻子本來住在將軍澳區，因習慣了原區生活，所以優先考慮在將軍澳區置業。張先生表示，夫婦倆在兩年多前，以逾900多萬元價錢買入GRAND MONTARA樓花。

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康Sir檢驗後，發現在窗關緊的情況下，主人房窗台角位有積水，有漏水問題。由於屋苑尚在執修階段，發展商正更換各個單位的窗及幕牆玻璃。康Sir解釋，為加固剛換好的玻璃，因此外牆裝有玻璃夾；由於每個玻璃夾均有4個螺絲孔，若拆掉玻璃夾後，未有封好螺絲孔，雨水有機會順着玻璃幕牆外框滲入屋內。而今次單位的積水，康Sir估計是因上層玻璃夾位置入水，沿幕牆外框流到下層單位。因漏水屬嚴重問題，因此今次窗的部分只獲0分。

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另外一個問題位於廚房，煮食爐邊的櫃枱石有明顯裂痕，康Sir表示，如果只是細微的裂紋，只要稍作打磨即可，惟是次裂紋較深，涉及到灶口的位置。他估計：「應該就是開灶口位時開得不好，不小心壓壞櫃枱面。」康Sir建議換掉整個櫃枱面。

除此以外，康Sir發現浴室的鏡櫃內的6塊玻璃層板中，有5塊有崩裂問題。雖然層板有崩位，使用後亦不會斷或是碎掉，但如果業主不為意，放取物品時有可能會受傷。康Sir笑言，有些發展商會將層板的崩位反轉擺放，意圖矇混過關，而今次這一小問題，他亦建議發展商需要全部更換。

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除了窗的部分，單位的其他扣分位還有門及鋪磚，兩個項目分別只獲50及60分。鋪磚方面不少細微位出現空心磚，如廳外牆、浴室窗外牆、工人房部份腳綫位，但整體而言問題不大。另外，大門亦有「甩漏」，如框腳有孔要填補、門鎖鬆要加固等；不過工人房趟門與門框位置不合，有「刮門」問題，盡管業主尚未入住，但門底部的位置已有些崩掉，康Sir表示，放置不管的話，一段時間後門或會壞掉，同樣建議修理。

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攝影：李潔映

記者：陳楚琨