【俄羅斯反擊】不滿Meta新政策　宣布全國禁用IG、Facebook

▲ 俄羅斯不滿Meta更改其仇恨言論政策，允許用戶發布提倡使用暴力對付俄軍的內容，故決定將全面封殺IG，並對Meta提起刑事訴訟。（法新社圖片）

早前俄羅斯宣布全國禁用社交平台Facebook後，昨（11日）又再度出招，表示因不滿Meta更改其仇恨言論政策，允許用戶發布提倡使用暴力對付俄軍的內容，甚至可發文呼籲「俄羅斯侵略者去死」，故決定將全面封殺IG，並對Meta提起刑事訴訟。

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日前Meta鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，破例放寬部分國家用戶仇恨和暴力的內容政策，如烏克蘭及愛沙尼亞等國家，利用旗下社交平台去表達對俄羅斯政府的不滿，但仇恨言論不能包括一般俄羅斯市民。

因此俄羅斯監管部門隨即作出反擊，表示針對Meta允許旗下員工公然呼籲殺害、暴力對待俄羅斯公民等「鼓勵仇恨言論」的行為，將下周一（14日）起限制國民使用IG，並且要求法院將Meta列為「極端組織」（Extremist organization），提起刑事訴訟。

對此，IG的負責人Adam Mosseri在Twitter上回應，「這將使俄羅斯的8,000萬人與世界其他地區隔絕，因為大約有80%的俄羅斯國民都在關注國外的IG帳戶，顯然是錯誤的決策。」

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責任編輯：黃顯晴

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