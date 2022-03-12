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【機迷熱話】LEGO夥瑪利歐推新產品　碧姬公主將於8月上市

科技 15:05 2022/03/12

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現時LEGO宣布將加入瑪利歐系列首位女性角色碧姬公主，預計8月正式上市。（官方圖片）

LEGO（樂高）自2020年起與任天堂合作推出「超級瑪利歐（Super Mario）」系列，包括「LEGO Super Mario 64 ?Block」、「LEGO 71360 Mario」等。在系列推出兩年內，唯未見有遊戲系列中的女性角色出現，因此現時LEGO宣布將加入瑪利歐系列首位女性角色碧姬公主，預計8月正式上市。

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據悉，碧姬公主的套裝「碧姬公主大冒險入門競賽跑道」定價60美元（約469港元），碧姬公主同樣為互動式人仔，具有顏色感測器、可顯示對移動的各種即時反應的LCD屏幕，以及能播放遊戲中標誌性聲音和音樂的喇叭。

玩家可透過藍牙與與瑪利歐或路易吉（Luigi）連線互動，甚至一起組隊擊敗敵人。LEGO亦計畫在8月會為擴充盒組增加水果配件，可讓角色產生不同互動反應，增添更多遊戲樂趣。

    點擊圖片放大

此外，LEGO也宣布將推出其他全新場景的擴充盒組，包括「刺毛怪腳蹼擴充版圖（Goomba's Shoe set）」、「大加邦的雲端挑戰擴充版圖（Big Spike’s Cloudtop Challenge Expansion Set）」及「碧姬公主城堡（Peach’s Castle Expansion Set）」等。

【遊戲熱話】俄烏戰事影響？　任天堂宣布《GBA大戰1+2重製版》延遲發售

責任編輯：黃顯晴

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